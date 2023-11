PJ investiga hipótese de crime no desaparecimento de jovem de 16 anos. Não é visto há sete dias

Afonso, aluno do 9.º ano da Escola Básica de Porto Alto, saiu na segunda-feira passada de casa apenas com as chaves e o telemóvel, mas nunca chegou ao estabelecimento de ensino.









A Polícia Judiciária suspeita da hipótese de crime no desaparecimento de Afonso, de 16 anos, visto pela última vez há uma semana em Porto Alto, Samora Correia.As autoridades têm efetuado buscas na área onde o jovem desapareceu, mas ainda não há qualquer pista sobre o seu paradeiro. A família e os colegas de "FonFon", como é tratado, não acreditam não possibilidade de o jovem ter fugido.