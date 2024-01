PJ investiga homicídio tentado em Caminha

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar uma tentativa de homicídio ocorrida, na madrugada de sábado, em Caminha.









Um homem foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo, após alegadamente ter sofrido um despiste de mota, em Caminha, em estado grave. Deu entrada na unidade hospitalar inconsciente. Já na manhã de sábado, após exames médicos, percebeu-se que as lesões eram incompatíveis com um acidente.

Perante as dúvidas, o médico questionou a vítima - que já estava consciente -, tendo a mesma confessado que tinha sido espancada por um homem. De imediato, a unidade hospitalar alertou as autoridades. Inspetores da PJ deslocaram-se ao Hospital de Viana para interrogar o homem e tentar chegar à identificação do agressor.