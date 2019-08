PJ investiga incêndio que destruiu três viaturas em Coruche. Veja as imagens

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar um incêndio que consumiu três viaturas que estavam estacionadas na Avenida Luís de Camões, em Coruche, pelas 04h15 da madrugada desta sexta-feira.



As chamas terão começado numa carrinha de mercadorias, tendo-se propagado de seguida às duas viaturas ligeiras que estavam à sua esquerda, e que também sofreram danos materiais consideráveis.

A carrinha onde começou o fogo carregava um depósito de combustível que não chegou a arder graças à rápida intervenção dos Bombeiros Municipais de Coruche, que enviaram ao local sete elementos, apoiados por duas viaturas.



A GNR de Coruche comunicou o caso à PJ, que enviou inspetores que estiveram no local a recolher provas que permitam determinar as causas do incêndio.