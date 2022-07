PJ investiga incêndio que feriu três freiras no Porto

Um incêndio deflagrou este domingo no colégio Jardim Flori, na Foz do Douro, Porto.As chamas no edifício classificado e de elevado valor imobiliário terão tido início “num problema elétrico”, mas são investigadas pela PJ.Na sequência do incêndio, três delas foram assistidas por inalação de fumo. Uma, de 60 anos, apresentava queimaduras ligeiras.