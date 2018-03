Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga incêndio suspeito em carrinhas

Duas viaturas de mercadorias estavam paradas junto a uma oficina e ficaram destruídas.

Por Rui Pando Gomes e Ana Palma | 08:42

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar um incêndio suspeito que destruiu duas carrinhas na zona de Assumadas da Guia, em Albufeira.



O alerta para o fogo em veículos, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, foi dado por volta das 20h35 de segunda-feira. O foco de incêndio terá começado numa das viaturas que estava parada em frente a uma oficina de reparação de automóveis. Os Bombeiros Voluntários de Albufeira foram acionados e quando chegaram ao local depararam-se já com dois veículos ligeiros de mercadorias totalmente tomados pelas chamas. Os cinco operacionais da corporação, apoiados por uma viatura de combate a incêndios urbanos, procederam à extinção e rescaldo do incêndio. As chamas propagaram-se a um muro de um terreno privado, junto à estrada, e ainda a uma árvore de fruto.



Segundo foi possível apurar, as duas viaturas de mercadorias estavam estacionadas junto a uma oficina e ficaram praticamente destruídas, principalmente na zona dos motores. Uma delas, de cor cinzenta e marca Ford Transit, tem matrícula portuguesa. A outra, uma carrinha Mercedes Sprinter de cor vermelha, tem chapas de matrícula espanholas.



Inicialmente suspeitava-se de que o incêndio teria tido origem num curto-circuito. No entanto, o CM sabe que os investigadores da Diretoria do Sul da Polícia Judiciária foram chamados ao local pela GNR e terão encontrado indícios de um possível fogo posto.