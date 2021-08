A PJ está a investigar os incêndios que ontem deflagraram em Santa Marinha do Zêzere, Baião. Há suspeitas de mão criminosa.Um dos cinco fogos florestais deixou feridos três bombeiros da corporação de Rebordosa. Um operacional da corporação de Santa Marinha do Zêzere foi assistido por inalação de fumo.Os bombeiros estarão esta segudna-feira em vigilância aos pontos quentes dos incêndios extintos no domingo, em conjunto com sapadores florestais.