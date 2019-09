PJ investiga incêndios em carros e motas em Faro

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a hipótese de mão criminosa em três fogos que destruíram, na madrugada de quinta-feira, três carros, duas motas e um ecoponto na zona da Penha, em Faro.Na mesma zona, ao longo dos últimos meses, já se registaram outros incêndios em viaturas, o que está a alarmar os moradores. Osabe que está a ser investigada a possibilidade de ligação entre todos estes casos.Foi por volta das 04h00 que os fogos deflagraram, quase à mesma hora, num raio de cerca de um quilómetro. Ao, a proprietária das motas que estavam estacionadas no hall de entrada do prédio relatou que os sobrinhos, moradores no edifício, "abriram a porta da entrada de casa, tentaram descer as escadas mas não conseguiram porque o fumo já era muito", pelo que se "colocaram à janela e gritaram a pedir socorro".Alguns vizinhos aperceberam-se da situação e chamaram de imediato os bombeiros, que extinguiram depois as chamas."O apartamento ficou todo preto e as motas todas destruídas. Agora quem é que vai pagar o arranjo de todos estes estragos?" questiona a mulher, que está revoltada com o sucedido.Quase à mesma hora, numa rua acima, um ecoponto ficou também destruído pelas chamas que alastraram depois à parte esquerda de um veículo que se encontrava ali estacionado. Ainda numa outra rua próxima, uma carrinha de transferes e um automóvel ficaram igualmente destruídos em resultado de um incêndio.