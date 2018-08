Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga incêndios suspeitos em Silves

Fogos ocorreram nos últimos dias na zona do Malhão, em Alcantarilha.

08:29

A Polícia Judiciária está a investigar vários incêndios suspeitos que ocorreram nos últimos dias na zona do Malhão, em Alcantarilha, no concelho de Silves.



Segundo o CM apurou, esta quarta-feira foram registados três fogos, na mesma zona, que mobilizaram dezenas de bombeiros de Silves, Messines, Albufeira e Lagoa, e um helicóptero.



Um deles aconteceu de madrugada.



No dia anterior já tinham ocorrido outros focos de incêndio suspeitos.