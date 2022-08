PJ investiga ligação do casal suspeito de roubar postos de combustível a família morta em Bragança

A Polícia Judiciária está a investigar a ligação do casal Nélida Guerreiro e Sidney Martins, suspeito de roubar postos de combustível em Portugal e Espanha, à família morta em Bragança.



Ao que o CM apurou, uma das vítimas conhecia o casal, que vivia na região na altura do homicídio.



O primeiro crime em Bragança aconteceu a 10 de julho. Olga Pires foi morta em casa, depois de ter sido atingida por vários golpes de uma barra de ferro, num pacato bairro perto de Donai, Bragança. O marido, José Pires, pediu socorro e "também tinha vários ferimentos, estava muito ensanguentado", contou ao CM um vizinho. O homem terá dito que o próprio filho, que tinha as chaves de casa e livre acesso, matou a mãe. No entanto, um forte álibi estragou a "história" contada por José Pires: o filho não estava no concelho de Bragança quando a mãe morreu.



Passados oito dias, os bombeiros foram chamados para um fogo no interior de uma habitação e depararam-se, na entrada da casa José Pires, de barriga para baixo, com uma perfuração nas costas e num dos quartos, o filho, ao fundo da cama, tinha um golpe visível na zona do pescoço, que deverá ter sido feito com uma faca.



Os assaltantes, com um perfil semelhante a Bonnie Parker e Clyde Barrow - um casal americano que fez vários assaltos e homicídios que terminaram com a morte dos dois - é suspeito de ter participado em, pelo menos, três roubos em Faro, Lagos e Almancil, e, pelo menos, quatro assaltos em estações de serviço em Espanha.