A Polícia Judiciária está a investigar a origem do incêndio que destruiu por completo o interior do moinho do Cerro de Malpique, em Albufeira, na madrugada desta quinta-feira.









Os inspetores foram chamados ao local por haver suspeitas de fogo posto, uma vez que as chamas começaram durante a madrugada, com o edifício encerrado. À chegada dos bombeiros, já todo o interior estava destruído pelas chamas. O moinho tinha sido inaugurado em 2017, depois da autarquia de Albufeira ter investido 144 mil euros na sua reabilitação.