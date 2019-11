PJ investiga morte de bebé de dois meses na casa dos pais

Os Bombeiros de Santo Tirso foram alertados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes para um caso de obstrução grave de via aérea numa criança de dois anos, às 10h40 deste sábado.Quando chegaram à habitação, na rua do Poente, em Santa Cristina do Couto, encontraram um bebé de dois meses sem sinais vitais."O menino estava já em paragem cardiorrespiratória. Efetuámos as manobras de reanimação até à chegada do INEM [viatura médica de emergência e reanimação de Famalicão e equipa de suporte imediato de vida de Santo Tirso], mas o óbito acabou por ser declarado", explicou aoo comandante Filipe Carneiro.A PSP foi chamada pelas 11h30. Tratando-se da morte de um bebé ainda antes da chegada do apoio médico, foi chamada a PJ do Porto, que está a investigar.A meio da tarde, o corpo foi removido da casa dos pais para ser autopsiado em Guimarães. Os familiares do bebé receberam apoio da Unidade Móvel de Intervenção Psicológica do INEM.Ao que oapurou, o menino será um de dois gémeos e terá nascido ainda antes de completos os nove meses de gestação.