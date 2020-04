PJ investiga morte de homem em mina de água em Cabeceiras de Basto

José Maria Magalhães, de 67 anos, tinha sido visto pela última vez, na terça-feira , próximo da casa onde residia sozinho, em Painzela, Cabeceiras de Basto.Esta quarta-feira ao início da tarde foi encontrado sem vida, no interior de uma mina de água, a 150 metros de casa. A Polícia Judiciária de Braga foi ao local e investiga as causas da morte misteriosa.O corpo de José Maria foi encontrado pela GNR numa bouça de que era proprietário, depois de as funcionárias do apoio domiciliário terem dado o alerta, cerca das 12h00.Estranharam o facto de a marmita com as refeições do dia anterior continuar na porta da casa. A PJ tenta agora perceber o que terá levado à morte do homem que tinha mobilidade reduzida.