A Polícia Judiciária de Setúbal está a investigar as circunstâncias da morte de um homem de 42 anos, ucraniano, que caiu ao início da noite de segunda-feira - pelo vão de escadas - do terceiro andar para o rés do chão do prédio em que residia, em Almada.









O alerta foi dado pelas 19h30. O INEM chegou primeiro ao número 11 da Avenida D. Nuno Álvares Pereira. O corpo do homem estava caído numa área interna do prédio. Junto da vítima estavam a mulher e vizinhos. A gravidade dos ferimentos, no entanto, acabou por levar à morte do homem.

A Polícia Judiciária de Setúbal foi chamada, devido às dúvidas quanto às circunstâncias da morte. A PSP, sabe o CM, tinha sido chamada ao local há duas semanas devido a uma discussão do ucraniano falecido com um compatriota, residente no mesmo prédio.





Apesar das ameaças de parte a parte, a conclusão preliminar da investigação da PJ aponta para queda acidental, causada pelo consumo excessivo de álcool, como causa da morte do homem.