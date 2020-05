PJ investiga morte de idosa em casa

Uma mulher de 90 anos foi esta segunda-feira encontrada morta em casa, em Peniche, tendo inspetores da Polícia Judiciária de Leiria realizado perícias para esclarecer se houve envolvimento de terceiros ou se aconteceu de forma súbita.

Fernanda Calado era viúva, vivia sozinha e estava caída no chão, no hall da casa, no Largo dos Remédios, quando foi encontrada por um irmão que lhe ia levar comida.

Um bengaleiro de madeira cheio de roupa estava em cima do corpo, podendo a idosa ter-se apoiado nele, como era normal, mas este tombado com o peso, projetando-a para o chão, onde bateu com a cabeça. A autópsia no Gabinete Médico-Legal do Oeste irá determinar as causas da morte.