PJ investiga morte de jovem em hotel

Brasileira, de 20 anos, trabalhava como empregada de limpeza no hotel Paraíso, em Albufeira.

Por Ana Palma e Rui Pando Gomes | 01:30

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de uma jovem brasileira de 20 anos que caiu esta quarta-feira de uma varanda do quarto andar do hotel Paraíso, na rua do Município, em Albufeira.



A vítima, identificada como Rute Vieira, que trabalhava como empregada de limpeza naquela unidade hoteleira, ainda foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA) e pelo INEM, mas o óbito acabou por ser confirmado no local. O corpo da vítima apresenta lesões muito extensas e politraumatismos.



Segundo o CM apurou, o alerta foi dado às 13h02. De acordo com os meios de socorro, a jovem caiu de uma altura entre os 15 e os 18 metros, e a sua morte foi imediata.



Momentos antes da morte, apurou o CM, a vítima tinha estado a falar com o namorado, o qual disse às autoridades que Rute tinha saltado da varanda para a morte. O jovem foi depois levado pela GNR de Albufeira, que foi a primeira força de segurança a chegar ao local, a fim de ser ouvido.



A investigação do caso passou, entretanto, para a Polícia Judiciária de Faro, que ontem à tarde procedeu à recolha de indícios no cadáver da jovem. Os investigadores estiveram ainda no local de onde a jovem caiu.



O CM soube, entretanto, que os investigadores já ouviram o namorado da jovem brasileira e pretendem ver as imagens das diversas câmaras de videovigilância instaladas em vários estabelecimentos da zona, no sentido de determinarem as circunstâncias da morte, até porque estão em cima da mesa três cenários: ou Rute caiu, ou se atirou da varanda ou foi empurrada.



O corpo da jovem, uma vez concluídas as perícias no local por parte da Polícia Judiciária, foi transportado para o Gabinete Médico-Legal de Portimão, onde vai ser autopsiado para determinação exata das causas da morte.



Queda fatal do 15º andar

