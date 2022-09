Uma mulher, de 52 anos, morreu numa colisão entre dois barcos de pesca, no rio Tejo, junto ao Samouco, em Alcochete, na sexta-feira à noite. A mulher estava com o marido, de 44 anos, a apanhar ilegalmente amêijoa, quando o barco em que seguiam foi abalroado por outro, de maiores dimensões. Apesar das várias tentativas de reanimação feitas à pescadora, o óbito foi mesmo declarado no local.









Ver comentários