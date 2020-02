PJ investiga morte de mulher em Miranda do Corvo

Uma mulher de 80 anos foi este sábado encontrada morta em casa, na aldeia de Vale de Zote, Miranda do Corvo, enquanto o filho, de 44, estava em estado grave, com sinais de intoxicação.Mãe e filho "eram muito ligados", garantiram aoos vizinhos, que só encontram uma explicação para o caso: "O filho terá encontrado a mãe, que estava muito doente, morta. Não aguentou a tristeza e tentou suicidar-se."As circunstâncias em que tudo aconteceu estão, no entanto, a ser investigadas pela PJ do Centro, sendo a autópsia fundamental para determinar as causas da morte. Segundo o comandante dos bombeiros, Fernando Jorge, o corpo de Nazaré Santos, que estava na cama, não apresentava sinais visíveis de violência.O alerta foi dado por um familiar, que teria combinado almoçar com os dois e estranhou que não abrissem a porta. Quando os bombeiros de Miranda do Corvo chegaram fizeram manobras de reanimação, mas não conseguiram reverter a situação, tendo o óbito da idosa sido declarado no local pelo médico do INEM. O filho foi transportado com vida para os Hospitais da Universidade de Coimbra.A idosa foi encontrada pelos bombeiros na cama. A população refere que terá morrido durante a noite. As causas da morte só serão esclarecidas com a realização da autópsia. No local estiveram a GNR, inspetores da PJ e peritos médico-legais.O filho trabalhava nas obras, mas ultimamente estaria a cuidar da mãe, que tinha problemas cardíacos e terá sido operada. "Eram muito próximos", diz João Carvalho, presidente da União de Freguesias de Semide e Rio de Vide.