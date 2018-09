Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga morte por intoxicação em S. Brás de Alportel

Vítor Horta, de 70 anos, foi encontrado morto na casa onde vivia.

Por João Mira Godinho | 08:33

A morte de um homem por intoxicação com gás, em S. Brás de Alportel, esta terça-feira de manhã, está a ser investigada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária. A vítima terá morrido devido a uma fuga numa garrafa de gás, mas as autoridades não excluem a hipótese de homicídio.



O alerta para o caso surgiu às 10h24 de ontem. O corpo de Vítor Horta, 70 anos, foi encontrado na casa, em frente ao estádio municipal, na zona da Campina, nos arredores de S. Brás de Alportel. Os bombeiros locais e GNR foram chamados ao local, bem como o INEM, mas já nada havia a fazer pelo homem e o óbito foi declarado no local.



Tudo aponta para que a morte tenha sido provocada pela intoxicação com gás, mas a situação gerou dúvidas e a Polícia Judiciária foi chamada e esteve ainda durante a manhã no local a efetuar peritagens, antes do corpo ser removido para o Gabinete de Medicina Legal, no Hospital de Faro, onde deverá ser submetido a autópsia para determinar com certeza a causa da morte.



Vítor Horta era muito conhecido em S. Brás de Alportel, de onde era natural. Mas a tragédia já tinha marcado a vida do homem. Há cerca de dois anos a mulher matou-se. Um incidente que o abalou bastante.