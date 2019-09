PJ investiga morte suspeita de homem em Celorico de Basto

Um homem de 52 anos foi, este sábado à tarde, encontrado morto em casa, com um golpe profundo no pescoço.António Novais, que vivia sozinho em Veade, Celorico de Basto, vestia apenas cuecas e tinha uma corda sobre o peito. Estava envolto em sangue. A PJ de Braga não afasta as suspeitas de crime.Foi um amigo da vítima mortal a dar o alerta, pelas 15h00.Contou às autoridades que já de manhã tinha estado na casa, mas que o amigo não apareceu. Voltou à tarde, acompanhado de outro homem e quando abriu a porta deparou-se com o cenário de horror.Os dois homens foram ouvidos pela PJ.