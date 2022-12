A Polícia Judiciária (PJ) foi chamada a investigar a morte de um homem de 69 anos, cujo corpo foi encontrado ao início da tarde deste domingo, no quintal da moradia em que reside, na Serra de Casal de Cambra, Sintra, pendurado numa árvore e com ferimentos de arma de fogo na cabeça.





O alerta foi dado por familiares, depois de estranharem a ausência do comerciante da banca de peixe que geria num mercado do concelho da Amadora. A PSP e os Bombeiros de Belas foram chamados e as suspeitas levaram ao acionamento da PJ. O homem tinha uma pistola colada numa mão com fita adesiva. Foi encontrado um saco com munições.