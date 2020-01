PJ investiga morte suspeita em casa em Alverca

Luís Carvalho, de 74 anos, foi encontrado morto no átrio da casa onde morava sozinho há cerca de 10 anos, na rua das Lages, em Alverca, ontem à tarde, já passava das 13h00. O corpo, que apresentava lesões na zona da cabeça e manchas de sangue, foi encontrado por uma vizinha e levado pelas autoridades para autópsia."A minha mulher chegou a casa dele para lhe pagar a renda e deparou com o corpo já caído no chão. Ainda chamou por ele, mas ele não respondeu. Já estava morto, caído de barriga para cima", referiu aoJosé Francisco, vizinho. A família deslocou-se de imediato para o local."Telefonaram-me e eu vim logo, não reagi nada bem. Eu já não o via desde novembro, mas não acredito na hipótese de suicídio", disse aoa prima Leontina Cuco. A PJ ouviu os familiares e perguntou-lhes se o homem guardava bens de valor em casa."Em casa só tinha o dinheiro da reforma, sempre viveu pobre", adiantou Leontina Cuco. Luís Carvalho era solteiro e não tinha filhos. Trabalhou como serralheiro.