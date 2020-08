PJ investiga mulher morta encontrada em arriba de Peniche

A Polícia Judiciária de Leiria está a investigar as causas por detrás da morte de uma mulher, de 72 anos, cujo corpo foi encontrado caído numa arriba próxima da Marginal Norte, em Peniche, este domingo de manhã.O alerta sobre o desaparecimento da mulher chegou às autoridades por volta das 11h00. Elementos dos bombeiros locais e da Polícia Marítima foram convocados para as buscas, que iniciaram de imediato.Após a descoberta do cadáver, a Polícia Judiciária foi chamada para o local. Os inspetores realizaram perícias no local onde o corpo foi encontrado e tomaram conta da investigação.