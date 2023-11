PJ investiga possível homicídio de mulher no Porto

A Polícia Judiciária está a investigar o possível homicídio de uma mulher, na Rua Sousa Pinto, no Porto. O companheiro desta mulher admitiu à PSP ter estado em casa com o cadáver durante quase oito horas.O alerta foi dado às 17h40. Ao que oapurou, o companheiro da vítima afirmou a mesma já não respirava desde as 10h00. De acordo com o INEM, o corpo da mulher já se encontra com sinais de putrefação.Sugundo a polícia, o casal já tinha histórico de casos de violência doméstica, pelo que o homem é suspeito de homicídio.A Polícia Judiciária foi acionada.