Um homem de 42 anos, de nacionalidade ucraniana, morreu após sofrer uma queda no interior do edifício do 3.º andar para o rés do chão, em Almada.

O óbito ocorreu pelas 19h30 de segunda-feira, no n.º 11 da Avenida D. Nuno Álvares Pereira.

O INEM foi o primeiro a chegar, e declarou o óbito do homem.



A PSP tomou conta da ocorrência, e em face das dúvidas sobre a morte, acionou a Polícia Judiciária.

O CM apurou que a vítima tinha tido discussões recentes com vizinhos.