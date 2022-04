PJ investiga queixa de violação em Vila Nova de Famalicão

A Polícia Judiciária (PJ) de Braga está a investigar uma denúncia de violação de uma mulher, de cerca de 30 anos e residente no concelho de Vila Nova de Famalicão, que diz que um colega de trabalho a obrigou a atos sexuais, na sexta-feira.





De acordo com o relato, a vítima estava no interior da própria casa, durante a noite, quando o alegado agressor terá aproveitado a saída do marido daquela para a surpreender na habitação. A mulher queixa-se de ter sido vítima de um ataque semelhante por parte do mesmo homem há cerca de cinco anos.