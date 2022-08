PJ investiga sequestro de casal. Jovem deixada na A1 tinha relação com o ex-cunhado

A família da jovem de 21 anos que ao final da tarde de terça-feira foi sequestrada e abandonada na área de serviço de Aveiras de Cima, na Autoestrada do Norte (A1), disse às autoridades que a rapariga foi sequestrada na zona de Santarém, pela família do ex-companheiro, juntamente com um irmão deste. Ambos estariam a ter um caso amoroso e por isso foram sequestrados.A jovem foi a única a ser abandonada na área de serviço. Tinha o cabelo cortado, e afirmou ter sido agredida.A família foi chamada ao local e denunciou à GNR que tinham sido os pais e tios do antigo companheiro da jovem a sequestrá-la. Apesar de o relacionamento já ter terminado, a família do ‘ex’ reagiu mal ao saber que a jovem tinha iniciado um caso com o antigo cunhado. Por isso, terão levado os dois.A Polícia Judiciária, que está a investigar, procura apurar se existe uma segunda vítima de sequestro e deter os autores do crime.