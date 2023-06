PJ investiga sequestro em rua do Cacém

A Unidade Nacional de Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária está a investigar um alegado sequestro ocorrido na via pública, esta sexta-feira de manhã, numa rua do Cacém, no concelho de Sintra.Fonte oficial da PSP de Lisboa explicou aoque o alerta foi dado pelas 08h40. "Um popular referiu ter visto alguém a ser sequestrado, na via pública, na Rua Cidade de Setúbal", adiantou. A PSP enviou de imediato meios para o local, no entanto, "nada foi encontrado". Mesmo assim, a PSP alertou a UNCT, unidade da PJ responsável pela investigação de sequestros.