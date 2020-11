PJ investiga suspeitas de homicídio em desaparecimento em Torres Vedras

A PJ de Lisboa está a tratar como homicídio o desaparecimento de um empresário de Torres Vedras. João Vicente, de 51 anos, foi visto pela última vez a 10 de setembro, no armazém para onde ia mudar a sua gráfica. Saiu cedo de casa, em Sarge, e foi de moto até ao local. Falou com o responsável pela obra no edifício, estacionou a moto no interior e saiu sem dizer para onde ia. Nunca mais foi visto.









Mulher e filha esperaram pelo regresso, mas adormeceram sem notícias. No dia seguinte avisaram o irmão de João. “Fui com a minha cunhada dar conta do desaparecimento à GNR”, disse ao CM Luís Vicente.