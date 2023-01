PJ investiga tiroteio numa rua da Ameixoeira em Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa está a investigar a ocorrência de disparos na via pública, numa rua da zona da Ameixoeira.

Fonte oficial da PSP disse ao CM ter recebido inúmeros telefonemas a dar conta de uma desordem, envolvendo cerca de 20 pessoas, ocorrida pouco depois das 19h00 desta sexta-feira, na rua Arnaldo Assis Pacheco.

O CM teve acesso a uma filmagem desta ocorrência, feita por um sistema de videovigilância, na qual se vê um homem a empunhar uma arma de fogo de pequeno calibre (pistola ou revólver).

Após uma troca de palavras com uma ou mais pessoas, o homem dá dois passos, com a arma apontada. Como a filmagem não tem som, e o homem sai momentaneamente fora do ângulo da filmagem, é impossível verificar se foram feitos disparos.

A mesma fonte oficial da PSP acrescentou que foi mobilizado um dispositivo musculado para o local.

Os agentes abordaram cinco homens, suspeitos de terem participado nos confrontos. No entanto, nada de suspeito foi encontrado, e os suspeitos puderam seguir a sua vida normal.

Não foram ainda apreendidas armas, ou invólucros de munições.

O Ministério Público deverá agora passar a investigação para a Polícia Judiciária.