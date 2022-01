"Foi barulho toda a noite. Acordei com os gritos e o estrondo das garrafas de vidro a partir.” A descrição, feita por uma moradora da Sé, é de uma noite atribulada no centro histórico da cidade de Braga e que culminou com três jovens esfaqueados. Uma das vítimas sofreu lesões graves na zona abdominal e foi operada de urgência.