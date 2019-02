Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PJ investiga utilização de meios em manifestação de bombeiros

Em causa está o alegado uso abusivo de viaturas das corporações.

Por M.C. | 06:00

A Polícia Judiciária está a investigar a participação de cerca de três mil bombeiros de várias corporações do País na manifestação realizada no Terreiro do Paço, em Lisboa, a 24 de novembro de 2018.



Em causa está o alegado uso abusivo de viaturas das corporações, bem como a utilização ilegal de fundos dos corpos de bombeiros.



Para apurar todos os contornos destas alegadas práticas criminais, a Polícia Judiciária, num inquérito tutelado pelo DIAP de Aveiro, está a enviar questionários a inúmeras corporações, para ajudar na investigação.