PJ investiga violação de idosa

Mulher foi transportada para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra pelos bombeiros de Soure.

Por P.G. | 08:52

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar o caso de uma mulher, surda, de 75 anos, que foi encontrada sem roupa, com sinais de agressão e suspeitas de ter sido violada, numa aldeia do concelho de Soure.



A idosa foi encontrada pelo irmão na terça-feira de manhã. Estava caída no chão, junto à cama, e apresentava vários hematomas nos braços e na cara.



Os sinais levaram o familiar a alertar as autoridades. A GNR foi ao local, mas, por existirem suspeitas de violação, foi alertada a PJ do Centro.



Ontem à tarde, os inspetores estiveram na casa da idosa a recolher vestígios.



