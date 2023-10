PJ investiga violação de jovem em concerto da Receção ao Caloiro em Castelo Branco

A Polícia Judiciária do Centro está a investigar um crime de violação de que foi vítima uma jovem de 19 anos, em Castelo Branco, durante os festejos da Receção ao Caloiro. Segundo apurou o CM, os factos ocorreram na madrugada da passada sexta-feira e o alerta foi dado à PSP pelos responsáveis do Serviço de Urgências do Hospital Amato Lusitano, onde a vítima se deslocou após a alegada agressão sexual.





A jovem foi assistida e, depois de prestar depoimento à polícia, encaminhada para o Hospital de Coimbra para ser submetida a perícias médico-legais. Ao que oconseguiu apurar, a vítima não reside nem estuda em Castelo Branco e apenas se terá deslocado à cidade para assistir a um concerto da Receção ao Caloiro.