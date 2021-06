PJ já abriu 216 inquéritos crime relacionados com vacinação Covid-19 indevida

A Polícia Judiciária já abriu, até ao momento, 216 inquéritos crime em casos de suspeitas de desvios ou fraudes no processo de vacinação contra a Covid-19.



Em comunicado, enviado esta sexta-feira, em que a PJ faz o balanço dos casos relacionados com a vacinação indevida, e após vir a público que a 'task force' fez queixa à Judiciária relativamente ao escândalo de vacinação de jovens com 18 anos no Porto, é indicado que "há cerca de trinta cujas investigações desenvolvidas pela Polícia Judiciária foram já concluídos e assim remetidos aos respetivos titulares".





Informa ainda a PJ e a Procuradoria-Geral da República que, nestas investigações, foram constituídos mais de 50 arguidos, suspeitos de vários crimes, entre os quais recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, peculato, apropriação ilegítima ou abuso de confiança.

"As investigações prosseguem, sob a tutela do Ministério Público, coadjuvado pela Polícia Judiciária", termina a PJ.