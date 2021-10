PJ já foi buscar obras de arte à casa de João Rendeiro

As obras de arte da casa de João Rendeiro - uma mansão de luxo na Quinta Patiño, em Alcabideche, Cascais – começaram esta segunda-feira a ser recolhidas por uma empresa especializada, sob a coordenação da Polícia Judiciária.Foi para as instalações da PJ que as obras foram levadas e deverá ser aí que permanecerão nos próximos meses. Agora serão analisadas para se verificar se são autênticas ou se houve falsificação. Osabe que das 124 obras que estavam apreendidas há 15 que desapareceram. Há também pelo menos três cujas imitações são de tal forma grosseiras que não restaram dúvidas à PJ sobre a sua falsificação.A ordem para apreender as obras foi proferida pela juíza Tânia Gomes que emitiu entretanto mandados de detenção contra Rendeiro, após o próprio condenado ter anunciado que tinha fugido do País. A mulher de João Rendeiro, que continua em Portugal e a viver na mansão de luxo, incorre agora no crime de descaminho de coisa pública, uma vez que as obras estavam à sua guarda.Foi chamada para ser ouvida em tribunal, onde terá de explicar o que aconteceu.