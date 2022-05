Os dois incidentes estão separados por apenas três dias. Na segunda-feira, ao fim da tarde, dois jovens de 15 e de 17 anos foram baleados - o mais novo numa perna, e o mais velho apenas de raspão - na estação da CP de Queluz/Belas, no concelho de Sintra. Na quinta-feira seguinte, um homem baleado no peito foi retirado de um carro e deixado à porta das Urgências do Hospital de Loures.









