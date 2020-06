PJ não investigou suspeito de raptar Maddie porque não estava na lista de predadores sexuais

O Ministério Público alemão já descreveu Christian Brueckner como "um predador sexual" e refere "múltiplos casos", destacando que a primeira condenação do homem por crimes de natureza sexual ocorreu quando este tinha 17 anos.

Christian Brueckner, o principal suspeito do desaparecimento de Madeleine McCann - a menina britânica que desapareceu na Praia da Luz em 2007 -, não foi investigado pelas autoridades portuguesas após o desaparecimento de Maddie, avança a imprensa britânica.As razões, aponta o jornal britânico Mirror, devem-se ao facto de a polícia portuguesa desconhecer, na altura, que Brueckner era um criminoso sexual condenado.O passado do suspeito alemão no seu país de origem não era conhecido pelos investigadores que procuravam Maddie, por isso não constava na lista de predadores sexuais que estavam na região do Algarve.tinha apenas duas condenações em território luso, uma por roubo, outra por desobediência desde que tinha chegado a Portugal, em 1998. Estava por isso longe do radar das autoridades.Só em 2011, Christian Brueckner foi incluído na lista de potenciais suspeitos após ter sido enviado à polícia britânica, não por estar ligado a crimes sexuais mas por ser um estrangeiro que tinha sido condenado.O suspeito alemão tornou-se nas últimas semanas o suspeito principal do desaparecimento de Maddie após ter "confessado" o crime a um amigo na Alemanha. As, a menina britânica de três anos, porém não têm para já provas suficientes para acusá-o de homicídio.