PJ participa em operação internacional para remover conteúdos relacionados com terrorismo e extremismo no TikTok

A Polícia Judiciária (PJ), através Unidade Nacional de Contraterrorismo, participou numa operação europeia de identificação e remoção de conteúdos relacionados com terrorismo e extremismo violento difundidos através da rede social TikTok.



A operação, intitulada "Referral Action Day Dedicated to TikTok", juntou o TikTok, o Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo da Europol e as autoridades de 11 países: Portugal, Espanha, República Checa, Dinamarca, França, Alemanha, Hungria, Irlanda, Malta, Suécia e o Reino Unido. Nesta operação, os investigadores procuraram identificar material relativo a ataques terroristas e a figuras ligadas ao terrorismo.







A plataforma chinesa está atenta à moderação de conteúdo e publica regularmente dados estatísticos que o comprovam. No último relatório, o TikTok revela que 95% do conteúdo de extrema violência é retirado da plataforma.