PJ participa em operação que resulta na apreensão de uma tonelada de cocaína em alto mar

A Polícia Judiciária participou numa operação internacional que permitiu à Polícia Nacional de Espanha apreender uma tonelada de cocaína que era transportada num barco de pesca, a cerca de 600 milhas de Cabo Verde, anunciaram esta sexta-feira as autoridades espanholas. Na investigação e consequente operação participaram ainda a agência norte-americana DEA (combate ao tráfico de droga) e a Marinha e Alfandega espanhola. Foram detidos os seis tripulantes da embarcação, que navegava sem bandeira e com alegado destino a Espanha.

"A investigação é fruto dos canais internacionais existentes para a luta contra o tráfico de drogas", refere a polícia espanhola. Descreve ter recebido uma informação da DEA, alertando para uma organização criminosa que ia realizar o transbordo de uma "grande quantidade de cocaína de um navio para outro em alto mar". Essa informação coincidiu com uma já na posse da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Polícia Judiciária e iniciou-se um trabalho conjunto para a localização exata da cocaína – e consequente abordagem do barco, que ficou a cargo do patrulha ‘Fulmar’ da Agencia Tributária espanhola. O barco de pesca ‘Mathieu’, registado em Georgetown (Guiana), navegava sem bandeira e, por obrigação da lei marítima internacional, foi necessário pedir autorização ao país de origem para a abordagem.

A embarcação e os 40 fardos de cocaína que transportava na coberta de popa foram transportados para o porto de Arrecife, em Lanzarote. Os seis detidos, dois deles albaneses e os restantes da Guina, vão ser presentes a juiz.