Um francês de 46 anos, que em meados de maio matou um homem com facadas nas costas no Sul do seu país, foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) nas Caldas da Rainha, onde se refugiou.





CM sabe que o homicida chegou a Portugal há cerca de duas semanas, após um período em Espanha. Respondendo a um pedido de apoio da polícia francesa, que emitiu um mandado europeu de captura, a PJ foi rápida a detetar o suspeito na zona das Caldas da Rainha, onde o prendeu já esta semana.



