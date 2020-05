PJ prende mecânico por abusos sexuais a menina de 13 anos

Uma menina, de 13 anos, foi alvo de abusos sexuais durante vários meses por um mecânico, de 26, companheiro de uma prima da vítima.



Esta semana, o predador tentou violar a menina, que, em pânico, relatou à mãe o terror que viveu nos últimos seis meses. O homem foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária de Braga e ontem foi libertado por um juiz, proibido de contactar com a vítima.

A criança era vítima de abusos desde outubro, sempre que ficava aos cuidados da prima. Nas últimas semanas, as investidas do predador intensificaram-se. A menina não aguentou os ataques e contou à mãe, que fez queixa à PSP.



A vítima foi depois sujeita a exames no Hospital de Braga, que confirmaram os abusos. À PJ, o predador não negou os crimes.