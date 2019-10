PJ prende ‘mula’ de cocaína no Aeroporto de Lisboa

A PJ, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), prendeu um homem, de 24 anos, que viajou num voo a partir do Brasil com duas malas que ocultavam 3,5 quilos de cocaína.A detenção ocorreu na sexta-feira no Aeroporto Internacional de Lisboa.O correio de droga, de nacionalidade brasileira, trazia a droga ocultada na estrutura das malas de viagem.Após uma análise à bagagem, foi possível constatar que o suspeito escondia cocaína suficiente para 33 500 doses individuais.Interrogado em tribunal, ficou em prisão preventiva.