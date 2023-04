Na tarde de 30 de janeiro deste ano a luta pelo domínio do tráfico de droga em Vila Nova de Famalicão, acabou a tiro, na urbanização das Bétulas. Um homem e uma mulher ficaram feridos. Os atiradores fugiram.





Na quarta-feira passada, numa operação musculada com apoio da PSP, a Polícia Judiciária de Braga cercou o bairro e fez três detidos. Um dos detidos, com 31 anos, é uma das vítimas do tiroteio. Foi surpreendido pelos inspetores com uma pistola e dezenas de doses de cocaína. É esta sexta-feira presente a juiz para primeiro interrogatório no Tribunal de Guimarães.