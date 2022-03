Na posse de imagens e de testemunhos que contrariam a versão apresentada pelos dois fuzileiros envolvidos no espancamento que causou a morte a Fábio Guerra, agente da PSP de 26 anos, a PJ avançou esta segunda-feira à noite para a detenção dos militares e de um terceiro suspeito, civil.Vadym Hrynko e Cláudio Coimbra, de 22 e 21 anos, estavam retidos desde sábado à tarde na Base do Alfeite e passaram esta noite no estabelecimento prisional anexo à PJ de Lisboa, assim como o outro homem, de 24.