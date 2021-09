PJ prende três traficantes em Lisboa com nova droga perigosa 'miau-miau'

Desde o início deste ano que a Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), andava com os três traficantes ‘debaixo de olho’. Na quarta-feira, em Lisboa, os inspetores prenderam-nos pouco após terem recebido três quilos de Mefedrona, também conhecida por ‘miau-miau’ ou ‘bloom’. Trata-se de uma nova droga sintética, de efeitos perigosos, e que os traficantes transacionam entre si a 10 mil euros o quilo.Os suspeitos, entre os 43 e os 49 anos, com empregos ‘legítimos’ e sem cadastro, importaram a droga do estrangeiro, de uma origem que a UNCTE ainda não apurou.Sobre a Mefedrona, sabe-se que teve a posse criminalizada em Portugal apenas em março deste ano. É vendida em pó e usada para inalação pelos consumidores. O mercado não é só o dos estabelecimentos de diversão noturna, mas também o consumo doméstico. Além da sensação de euforia, semelhante à cocaína ou ao ecstasy, a Mefedrona acelera a dependência. Os efeitos no corpo são muito perigosos. Há registo, até, de várias mortes na União Europeia. Desconhece-se ainda o preço de venda ao consumidor.Os três detidos pela UNCTE da Polícia Judiciária foram, esta sexta-feira à tarde, ser presentes a tribunal. Dois ficaram em prisão preventiva, o terceiro foi deixado em liberdade.