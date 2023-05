Dois homens e uma mulher, entre os 25 e os 36 anos, foram presos pela Polícia Judiciária no Aeroporto de Lisboa, por tráfico internacional de cocaína.Em duas investigações distintas, os suspeitos, dois deles estrangeiros, foram apanhados com 6,5 quilos de cocaína provenientes do Brasil. Um trazia a droga colada ao corpo e o outro no organismo.A terceira pessoa foi apanhada com a cocaína na bagagem. Aos três suspeitos já foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva.