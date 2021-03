A Polícia Judiciária pediu à GNR e PSP para procurarem e apreenderem um Opel Corsa cinzento, utilizado para a fuga do homicida de Emanuel Gonçalves, de 41 anos, o dono de uma pastelaria da Terrugem, Sintra, abatido terça-feira a tiro quando se deparou com um furto ao estabelecimento.O carro foi furtado, também no concelho de Sintra, quando estava com a chave na ignição. Testemunhas deram à GNR e PJ a descrição e matrícula da viatura.