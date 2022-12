Max Cardoso, um dos cabecilhas da rede de fuga ao IVA que terá lesado o Estado em 300 milhões de euros e companheiro da modelo e ex-apresentadora Ana Lúcia Matos, ficou em prisão preventiva na cadeia de Custoias, Matosinhos.



As autoridades admitem que tenha milhões escondidos no paraíso fiscal do Dubai e procuram o rasto da fortuna.









