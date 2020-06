PJ procura homicida de homem encontrado sem vida na banheira de casa na Madeira

A Polícia Judiciária da Madeira encontra-se, desde o início da manhã desta quinta-feira, a realizar diligências no âmbito da investigação à morte de um homem de 62 anos, cujo corpo foi encontrado a 10 de maio na casa onde residia, no Caniço, com sinais de asifixia. O cadáver tinha ainda as mãos amarradas à frente do tronco, e a cabeça envolvida totalmente em película aderente.

Alguma comunicação social madeirense está, nesta manhã, a adiantar que um suspeito já está preso.

No entanto, ao CM, fonte da Polícia Judiciária confirma apenas a realização de diligências no âmbito da investigação.

Trata-se, efetivamente, de um inquérito de homicídio, que terá tido apenas um autor.

Recorde-se que o carro da vítima foi encontrado abandonado, algumas horas após a descoberta do corpo, pelas forças policiais da Madeira.