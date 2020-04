PJ procura local exato onde jovem de 21 anos foi morto e desmembrado

A Polícia Judiciária está a tentar identificar o local exato onde Diogo Gonçalves, de 21 anos, foi morto, decapitado e desmembrado. O jovem estava desaparecido no Algarve desde o passado dia 18 de março.

O cadáver foi encontrado na semana passada, um dia depois de a Polícia Marítima ter localizado, junto ao farol do cabo de São Vicente, em Sagres, o Mercedes da vítima. Por se tratar de um desaparecimento, a Polícia Judiciária foi alertada e esteve no local a recolher indícios na viatura. O corpo, sem cabeça, sem braços e sem pés, foi encontrado na base da arriba do forte do Beliche.



CM, estão a concentrar-se sobretudo nas imediações do forte do Beliche. Admite-se que o jovem tenha sido atraído para este local. Até esta quarta-feira, contudo, não tinha sido encontrado qualquer vestígio de sangue nem das partes do corpo que continuam por encontrar, nomeadamente os pés e os braços.